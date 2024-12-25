«По предварительной информации, в результате варварского обстрела со стороны ВСУ мирного Льгова погибли три человека, еще один позднее скончался в больнице», — написал он.
Еще пять человек получили ранения, добавил врио губернатора. По его словам, одна женщина находится в тяжелом состоянии.
По его словам, обстрел также повредил здания: пятиэтажку, два одноэтажных дома и отдельно стоящий салон красоты. В соседних частных домах взрывной волной выбило стекла, получили повреждения не менее 12 машин. Из-за удара оказался разрушен небольшой участок газопровода, перечислил Хинштейн.
Он отметил, что аварийные бригады уже приступили к восстановлению энергоснабжения и подачи газа в поврежденных домах. Областное правительство окажет пострадавшим и их семьям всю необходимую помощь, заверил глава региона.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. По данным Минобороны на 30 ноября, за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли более 43 тысяч солдат, свыше 250 танков и тысячи единиц другой техники.
По словам президента Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции.