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Лукашенко направил соболезнование Алиеву в связи с авиакатастрофой в Актау

МИНСК, 25 дек — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи крушением пассажирского лайнера Азербайджанских авиалиний вблизи города Актау в Казахстане.

В Беларуси новость о гибели людей в авиакатастрофе восприняли с чувством глубокой боли и скорби, цитирует белорусского президента его пресс-служба.

«Белорусы разделяют тяжесть постигшей братский народ Азербайджана беды и горе невосполнимых утрат».

отмечается в соболезновании.

Президент Беларуси также передал слова поддержки и сочувствия родным и близким погибших, пожелал скорейшего восстановления пострадавшим.

Свои соболезнования лидеру и народу Азербайджана в связи с авиакатастрофой адресовал также президент России Владимир Путин.

Крушение в Актау

Самолет Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение международном аэропорту Актау на западе Казахстана после столкновения со стаей птиц.

На борту находились 69 человек, из них 5 — члены экипажа, по последним данным, в авиакатастрофе выжили 29 человек, они доставлены в больницу в Актау.

После авиакатастрофе президент Азербайджана Ильхам Алиев принял решение вернуться в Баку из Санкт-Петербурга, где собирался принять участие в саммите СНГ.

Лукашенко Александр