Лукашенко направил соболезнование Алиеву в связи с авиакатастрофой в Актау

В Беларуси новость о гибели людей в авиакатастрофе восприняли с чувством глубокой боли и скорби, цитирует белорусского президента его пресс-служба.
«Белорусы разделяют тяжесть постигшей братский народ Азербайджана беды и горе невосполнимых утрат».
Президент Беларуси также передал слова поддержки и сочувствия родным и близким погибших, пожелал скорейшего восстановления пострадавшим.
Свои соболезнования лидеру и народу Азербайджана в связи с авиакатастрофой адресовал также президент России Владимир Путин.
Крушение в Актау
Самолет Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение международном аэропорту Актау на западе Казахстана после столкновения со стаей птиц.
На борту находились 69 человек, из них 5 — члены экипажа, по последним данным, в авиакатастрофе выжили 29 человек, они доставлены в больницу в Актау.
После авиакатастрофе президент Азербайджана Ильхам Алиев принял решение вернуться в Баку из Санкт-Петербурга, где собирался принять участие в саммите СНГ.