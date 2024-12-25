Авиакатастрофа близ Актау — как это было

25 декабря 2024 года в 11:00 по местному времени диспетчер аэропорта Актау сообщил в региональный ДЧС, что воздушное судно Embraer 190AR авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавшее по маршруту Баку — Грозный, объявило аварийную ситуацию и запросило посадку в аэропорту Актау. Ожидаемое время посадки было назначено на 11:25.