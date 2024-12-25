Авиакатастрофа близ Актау — как это было

25 декабря 2024 года в 11:00 по местному времени диспетчер аэропорта Актау сообщил в региональный ДЧС, что воздушное судно Embraer 190AR авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавшее по маршруту Баку — Грозный, объявило аварийную ситуацию и запросило посадку в аэропорту Актау. Ожидаемое время посадки было назначено на 11:25.
По предварительной информации на борту находилось 69 человек, в том числе 5 человек экипажа.
Позже Sputnik Азербайджан сообщил, что на борту было 72 человека.
В 11:30 поступила информация о крушении самолета в 3 километрах от аэропорта. В связи с этим были дополнительно направлены силы и средства ДЧС по повышенному рангу.
«В общей сложности в операции участвуют 701 человек личного состава и 82 единицы техники служб гражданской защиты», — говорится в сообщении.
По состоянию на 11:45 пожар был локализован, а к 12:05 ликвидирован. На 14:10 в медицинские учреждения доставлены 29 человек, из которых 2 детей. В настоящее время продолжаются аварийно-спасательные работы.
Для оказания медицинской помощи в Актау направлен борт санитарной авиации из Астаны.
Работают телефоны горячих линий:
в Командном центре города Астаны: 8−7172−55−96−21, 55−96−83.
в ДЧС Мангистауской области: 8−7292−31−90−91.
На данный час на телефоны горячей линии поступило 272 звонка.