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Авиакатастрофа близ Актау — как это было

АЛМАТЫ, 25 дек — Sputnik. В ДЧС Мангистауской области рассказали известные на данный момент подробности авиакатастрофы.

Источник: Пресс-служба МЧС Казахстана

25 декабря 2024 года в 11:00 по местному времени диспетчер аэропорта Актау сообщил в региональный ДЧС, что воздушное судно Embraer 190AR авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавшее по маршруту Баку — Грозный, объявило аварийную ситуацию и запросило посадку в аэропорту Актау. Ожидаемое время посадки было назначено на 11:25.

По предварительной информации на борту находилось 69 человек, в том числе 5 человек экипажа.

Позже Sputnik Азербайджан сообщил, что на борту было 72 человека.

В 11:30 поступила информация о крушении самолета в 3 километрах от аэропорта. В связи с этим были дополнительно направлены силы и средства ДЧС по повышенному рангу.

На базе Командного центра МЧС был создан Республиканский Штаб, в состав которого вошли представители МВД, министерства здравоохранения, министерства транспорта, Национальной гвардии, министерства иностранных дел и других ведомств.

«В общей сложности в операции участвуют 701 человек личного состава и 82 единицы техники служб гражданской защиты», — говорится в сообщении.

По состоянию на 11:45 пожар был локализован, а к 12:05 ликвидирован. На 14:10 в медицинские учреждения доставлены 29 человек, из которых 2 детей. В настоящее время продолжаются аварийно-спасательные работы.

Для оказания медицинской помощи в Актау направлен борт санитарной авиации из Астаны.

Работают телефоны горячих линий:

в Командном центре города Астаны: 8−7172−55−96−21, 55−96−83.

в ДЧС Мангистауской области: 8−7292−31−90−91.

На данный час на телефоны горячей линии поступило 272 звонка.

МЧС