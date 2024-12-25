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Челябинский вуз эвакуировали из-за сообщения о минировании

Угроза оказалась ложной.

Источник: Аргументы и факты

Студентов и сотрудников Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета эвакуировали 25 декабря из-за сообщения о минировании. Угроза оказалась ложной, рассказали корреспонденту chel.aif.ru в пресс-службе вуза. Тревожная информация поступила от неизвестного, который позвонил в университет.

«Руководство приняло решение распустить студентов и преподавателей по домам. Буквально полчаса назад отработала кинологическая служба. В вузе ничего не обнаружено», — сообщили в пресс-службе ЮУрГГПУ.

Там уточнили, что к штатному режиму работы университет вернётся 26 декабря.