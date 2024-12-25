В Ростове иномарка наехала на ЛЭП и колесоотбойный брус, есть погибший

На улице Левобережной в Ростове-на-Дону произошло смертельное ДТП. Об этом сегодня, 25 декабря, сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.
По данным ведомства, иномарка Subaru Forester, по неизвестной пока причине, наехала сначала на бордюрный камень, а потом — на колесоотбойный брус и опору ЛЭП. После этого погиб 49-летний водитель автомобиля.
Сейчас причины и обстоятельства аварии выясняют сотрудники полиции. Донским автолюбителям напоминают: за рулем нужно быть предельно внимательными и осторожными. Нельзя отвлекаться, превышать скорость и совершать резкие маневры.
Добавим, ранее жители донской столицы сообщили о звуках стрельбы в микрорайоне Суворовском.