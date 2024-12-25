Ричмонд
+3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове иномарка наехала на ЛЭП и колесоотбойный брус, есть погибший

Водитель иномарки погиб в ДТП на улице Левобережной в Ростове-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

На улице Левобережной в Ростове-на-Дону произошло смертельное ДТП. Об этом сегодня, 25 декабря, сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.

По данным ведомства, иномарка Subaru Forester, по неизвестной пока причине, наехала сначала на бордюрный камень, а потом — на колесоотбойный брус и опору ЛЭП. После этого погиб 49-летний водитель автомобиля.

Сейчас причины и обстоятельства аварии выясняют сотрудники полиции. Донским автолюбителям напоминают: за рулем нужно быть предельно внимательными и осторожными. Нельзя отвлекаться, превышать скорость и совершать резкие маневры.

Добавим, ранее жители донской столицы сообщили о звуках стрельбы в микрорайоне Суворовском.