Задержан четвертый фигурант дела об афере с квартирой Долиной

Согласно пресс-релизу МВД, новый фигурант за вознаграждение в 20 тыс. руб. по указанию соучастников оформил на свое имя банковскую карту и передал ее им. После на эту карту были перечислены похищенные денежные средства потерпевшей на сумму 4 млн 500 тыс. руб. Фигурант «по указанию своих кураторов» уехал в Пермский край, где обналичил 2 млн 750 тыс. руб. и передал их третьим лицам, рассказали в министерстве.