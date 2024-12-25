Задержан четвертый фигурант дела об афере с квартирой Долиной

Согласно пресс-релизу МВД, новый фигурант за вознаграждение в 20 тыс. руб. по указанию соучастников оформил на свое имя банковскую карту и передал ее им. После на эту карту были перечислены похищенные денежные средства потерпевшей на сумму 4 млн 500 тыс. руб. Фигурант «по указанию своих кураторов» уехал в Пермский край, где обналичил 2 млн 750 тыс. руб. и передал их третьим лицам, рассказали в министерстве.
В отношении мужчины возбуждено дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), решается вопрос об избрании его меры пресечения. По этой статье ему грозит до 10 лет лишения свободы.
В августе Лариса Долина подала иск к Полине Лурье, которая купила у нее квартиру в Москве за 112 млн руб. Певица заявила, что стала жертвой мошенников из Украины. В рамках дела были 53-летняя курьер Анжела Цырульникова, а также 43-летний ранее судимый житель Йошкар-Олы Дмитрий Леонтьев. В ноябре был задержан третий фигурант дела.
Хамовнический суд Москвы в закрытом режиме рассматривает иск певицы о признании сделки недействительной и встречный иск от покупательницы.