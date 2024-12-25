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Российское судно Ursa Major затонуло в Средиземном море: подробности происшествия

Вызывает вопросы скорость затопления судна, на которую обратили внимание российские политики и эксперты.

Илья Полонский
Автор Новости Mail
Российское судно Ursa Major затонуло в Средиземном море.
Источник: REUTERS/Vitaly Nevar

Принадлежащее Российской Федерации торговое судно Ursa Major 24 декабря 2024 года потерпело крушение в Средиземном море, в международных водах между Испанией и Алжиром. По одной из основных версий, причиной затопления судна стал прогремевший в машинном отделении взрыв.

После крушения в порт Картахены доставили 14 членов экипажа, эвакуированных испанскими военными моряками и спасателями. Еще двух человек ищут. Известно, что судно вышло из порта Санкт-Петербурга, а 22 января 2025 года его ждали во Владивостоке.

RTVI сообщает, что судно везло на Дальний Восток большой и важный груз, в том числе портовые краны весом в 380 тонн каждый, а также 45-тонные люковые крышки для новых ледоколов.

Между тем, некоторым политикам и экспертам крушение российского судна в Средиземном море показалось подозрительным. Так, «Взгляд» приводит мнение депутата Государственной думы и офицера ВМФ РФ Андрея Колесника. Он считает, что взрыв энергетической установки судна не привел бы к столь быстрому затоплению. Поэтому основная версия, озвучиваемая испанской прессой, кажется ему не очень правдоподобной.

Тем временем Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту крушения судна в Средиземном море.