Российское судно Ursa Major затонуло в Средиземном море: подробности происшествия

Между тем, некоторым политикам и экспертам крушение российского судна в Средиземном море показалось подозрительным. Так, «Взгляд» приводит мнение депутата Государственной думы и офицера ВМФ РФ Андрея Колесника. Он считает, что взрыв энергетической установки судна не привел бы к столь быстрому затоплению. Поэтому основная версия, озвучиваемая испанской прессой, кажется ему не очень правдоподобной.