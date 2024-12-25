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Авиакатастрофа в Актау: телефоны горячих линий и списки пострадавших

Сегодня, 25 декабря 2024 года, в 11:00 по местному времени от диспетчера аэропорта Актау (ПДСП «Актау») в Департамент по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области поступила информация о том, что воздушное судно Embraer 190AR авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавшее по маршруту Баку — Грозный, объявило аварийную ситуацию и запросило посадку в аэропорту Актау, передает DKnews.kz.

Источник: DKNews.kz

Ожидаемое время посадки было назначено на 11:25.

Предварительная информация указывает, что на борту находилось 69 человек, в том числе 5 человек экипажа.

Немедленно на место происшествия были направлены силы и средства ДЧС Мангистауской области.

В 11:30 поступила информация о крушении самолета в 3 километрах от аэропорта. В связи с этим были дополнительно направлены силы и средства ДЧС по повышенному рангу.

На базе Командного центра МЧС был создан Республиканский Штаб, в состав которого вошли представители Министерства внутренних дел, Министерства здравоохранения, Министерства транспорта, Национальной гвардии, Министерства иностранных дел и других ведомств.

В общей сложности в операции участвуют 701 человек личного состава и 82 единицы техники служб гражданской защиты.

По состоянию на 11:45 пожар был локализован, а к 12:05 ликвидирован. На 14:10 в медицинские учреждения доставлены 29 человек, из которых 2 детей. В настоящее время продолжаются аварийно-спасательные работы.

Для оказания медицинской помощи в Актау направлен борт санитарной авиации из города Астана.

Также в Актау вылетел вылет Министра по ЧС генерал-майора Чингис Аринов, вице-министр по ЧС Кеген Турсынбаев и начальник департамента ликвидации ЧС для координации действий Правительственной комиссии на месте происшествия.

Для получения актуальной информации о происшествии функционируют телефоны горячих линий:

  • в Командном центре города Астаны: 8−7172−55−96−21, 55−96−83.
  • в ДЧС Мангистауской области: 8−7292−31−90−91.

На данный час на телефоны горячей линии поступило всего 272 звонка.

Ожидаются дальнейшие обновления информации по ходу проведения спасательных и восстановительных работ.

С места крушения пассажирского самолета близ Актау в медицинские учреждения области доставлены 29 пострадавших. Из них в Мангистаускую областную больницу доставлено 27 пострадавших.

Из 27 доставленных 11 тяжелыхгоспитализируют в реанимацию.

В областную детскую больницу поступили 2 детей, 11 и 16 лет, готовят к операции.

Из 27 доставленных 10 тяжелых пациентов госпитализируют в реанимацию.

На место крушения были отправлены 22 бригады скорой помощи и 6 бригад ЦМК (центр медицины катастроф) и 2 бригады 4 категории срочности.

Список пострадавших:

Источник: ҚР Денсаулық сақтау министрлігі
МЧС