Авиакатастрофа в Актау: телефоны горячих линий и списки пострадавших

Сегодня, 25 декабря 2024 года, в 11:00 по местному времени от диспетчера аэропорта Актау (ПДСП «Актау») в Департамент по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области поступила информация о том, что воздушное судно Embraer 190AR авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавшее по маршруту Баку — Грозный, объявило аварийную ситуацию и запросило посадку в аэропорту Актау, передает DKnews.kz.