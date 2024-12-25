Три страны завели уголовные дела после крушения самолета в Актау

Самолет Azerbaijan Airlines, следовавший рейсом Баку — Грозный, подал сигнал об аварийной ситуации и запросил посадку в Актау в 11 часов по местному времени (9:00 мск). На его борту находились пять членов экипажа и 64 пассажира, из них 42 человека — граждане Азербайджана, 16 — России, шесть — Казахстана и три — Киргизии. Гражданство еще двух человек неизвестно. По данным Генпрокуратуры Казахстана, 32 человека выжили. Среди них нет членов экипажа, уточнили в МЧС Азербайджана.