В Крыму арестованы мошенники, организовавшие 11 ДТП

С 2021 года 18 мошенников устраивали аварии на дорогах, после чего обращались в страховые компании для получения денежных выплат по полисам ОСАГО. Задержанные организовали ДТП, в котором столкнулись одновременно четыре дорогих автомобиля, а также спортивный мотоцикл. В результате, страховой компании нанесен ущерб в 1,5 миллиона рублей, подчеркнули в ФСБ.