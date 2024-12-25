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В Крыму арестованы мошенники, организовавшие 11 ДТП

Задержанные намеренно провоцировали аварии с дорогими автомобилями, чтобы получить выплаты от страховой.

Источник: РИА "Новости"

В Крыму арестованы члены преступной группы, устраивавшие подставные ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

В Республике Крым задержаны члены банды, которые провоцировали аварии на дорогах. В качестве объектов для ДТП участники преступной группы выбирали дорогие автомобили, отметили в ведомстве.

С 2021 года 18 мошенников устраивали аварии на дорогах, после чего обращались в страховые компании для получения денежных выплат по полисам ОСАГО. Задержанные организовали ДТП, в котором столкнулись одновременно четыре дорогих автомобиля, а также спортивный мотоцикл. В результате, страховой компании нанесен ущерб в 1,5 миллиона рублей, подчеркнули в ФСБ.

Мошенники в общей сложности организовали 11 аварий. Члены банды получили порядка 5 миллионов рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Имущество задержанных членов преступной группы арестовано.

ГИБДД