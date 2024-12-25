На борту упавшего самолета в Актау был бортпроводник «Уральских авиалиний»

«Авиакомпания “Уральские авиалинии” подтверждает, что на потерпевшем крушение рейсе J28243 авиакомпании AZAL в числе пассажиров был наш бортпроводник Рамин Агаев», — прокомментировали в пресс-службе компании. Известно, что молодому человеку 28 лет. С 24 по 29 декабря у него были выходные дни.