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На борту упавшего самолета в Актау был бортпроводник «Уральских авиалиний»

На борту лайнера Azerbaijan Airlines, который потерпел крушение в Актау (Казахстан) среди пассажиров был бортпроводник «Уральских авиалиний», сообщили в пресс-службе компании.

Источник: Azamat Sarsenbayev/AP/TASS

«Авиакомпания “Уральские авиалинии” подтверждает, что на потерпевшем крушение рейсе J28243 авиакомпании AZAL в числе пассажиров был наш бортпроводник Рамин Агаев», — прокомментировали в пресс-службе компании. Известно, что молодому человеку 28 лет. С 24 по 29 декабря у него были выходные дни.

В «Уральских авиалиния» уточняют, что по предварительной информации, молодой человек выжил, однако на связь пока не выходил.

Напомним, авиакатастрофа произошла сегодня, 25 декабря. На борту самолета, который летел из Баку в Грозный, находились 69 человек. Среди 29 выживших 10 россиян, 14 граждан Азербайджана, два — Киргизии. По предварительным данным, причиной крушения мог стать взрыв баллона на борту самолета после столкновения воздушного судна с птицами.