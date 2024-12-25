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Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву

АЛМАТЫ, 25 дек — Sputnik. Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с катастрофой самолета Азербайджанских авиалиний.

Источник: Sputnik.kz

Отмечается, что Касым-Жомарт Токаев с глубокой скорбью воспринял трагическую весть о гибели пассажиров и экипажа самолета Азербайджанских авиалиний, потерпевшего крушение в Мангистауской области.

«Разделяя горечь невосполнимой утраты, выражаю искренние соболезнования Вам, близким и родным погибших, а также всему народу Азербайджана. По моему поручению Правительством Казахстана создана государственная комиссия, которая принимает необходимые меры в рамках спасательной операции, а также окажет в дальнейшем необходимую поддержку азербайджанской стороне», — говорится в телеграмме.

Сегодня близ Актау потерпел катастрофу с самолет Азербайджанских авиалиний, который летел по маршруту Баку-Грозный.