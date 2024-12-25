Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву

«Разделяя горечь невосполнимой утраты, выражаю искренние соболезнования Вам, близким и родным погибших, а также всему народу Азербайджана. По моему поручению Правительством Казахстана создана государственная комиссия, которая принимает необходимые меры в рамках спасательной операции, а также окажет в дальнейшем необходимую поддержку азербайджанской стороне», — говорится в телеграмме.