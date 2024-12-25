Учебная граната взорвалась в руках ребенка на уроке в нижегородском лицее

В Нижнем Новгороде девятиклассник получил травму при неосторожном обращении с муляжом гранаты, информацию «КП — Нижний Новгород» подтвердили в городском департаменте образования. Несчастный случай произошел во время урока «Основы безопасности и защиты Родины» в городском лицее № 38. Учащимся показали муляж гранаты «лимонки», один из детей взял ее в руки, и в этот момент она сработала.
— Бригада скорой помощи доставила пациента в медицинское учреждение. После осмотра он был отпущен домой на амбулаторное лечение, — сообщили в региональном Минздраве.
В городском департаменте образования добавили, что директор учебного заведения находится на связи с родителями пострадавшего ребенка. В лицее проводится внутреннее служебное расследование. Кроме того, в ближайшее время во всех школах города планируется проверить оборудование, которое используется на уроках по ОБЗР.
В настоящее время неизвестно, почему обращение с учебной гранатой без взрывателя привело к травмированию ребенка. По одной из версий, внутри была спрятана зажженная петарда, однако эта информация пока не получила подтверждения. В обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники полиции.
— По факту случившегося проводится проверка, — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.