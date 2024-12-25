Учебная граната взорвалась в руках ребенка на уроке в нижегородском лицее

В Нижнем Новгороде девятиклассник получил травму при неосторожном обращении с муляжом гранаты, информацию «КП — Нижний Новгород» подтвердили в городском департаменте образования. Несчастный случай произошел во время урока «Основы безопасности и защиты Родины» в городском лицее № 38. Учащимся показали муляж гранаты «лимонки», один из детей взял ее в руки, и в этот момент она сработала.