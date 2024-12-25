Пенсионер бросил коктейль Молотова под машину полиции: кто толкает пожилых россиян на подобное

Как в беседе с НСН заявил заслуженный юрист РФ Иван Соловьев, на подобные поступки пожилых и не очень людей вынуждают действующие в интересах спецслужб недружественных государств злоумышленники. При этом, отмечает юрист, сначала у таких людей похищают их денежные средства, а затем под предлогом их возврата толкают на преступления.