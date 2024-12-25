Пенсионер бросил коктейль Молотова под машину полиции: кто толкает пожилых россиян на подобное

В Москве пожилой мужчина, следуя указаниям позвонивших ему по телефону лиц, бросил бутылки с зажигательной смесью под колеса полицейского автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба московской прокуратуры.
Как выяснили правоохранительные органы, ранее с пенсионером связались мошенники. Они и убедили его бросить воспламеняющиеся предметы в машину.
Прокуратура Центрального административного округа Москвы напомнила об учащении подобных звонков в последнее время. До этого в Санкт-Петербурге задержали 76-летнего мужчину, пытавшегося поджечь административное здание по указаниям мошенников.
Как в беседе с НСН заявил заслуженный юрист РФ Иван Соловьев, на подобные поступки пожилых и не очень людей вынуждают действующие в интересах спецслужб недружественных государств злоумышленники. При этом, отмечает юрист, сначала у таких людей похищают их денежные средства, а затем под предлогом их возврата толкают на преступления.
Соловьев отметил, что пенсионерам, осуществляющим поджоги по указанию третьих лиц, в любом случае не следует рассчитывать на снисхождение. Напомним, что такие действия могут квалифицироваться как террористический акт по статье 205 УК РФ, предусматривающей наказание от 10 до 20 лет лишения свободы.
Политолог Армен Гаспарян в беседе с НТВ назвал данные события хорошо спланированной информационно-психологической акцией и призвал людей не совершать роковых ошибок. Следуя на поводу мошенников, можно столкнуться с очень серьезными последствиями, по сравнению с которыми меркнет даже потеря больших сбережений.
Ранее мы писали о том, чем чреваты действия поджигателей банкоматов и почему пожилых людей, совершающих такие поступки, следует сначала освидетельствовать психиатрам и психологам.