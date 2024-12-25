Перед падением экипаж Embraer сообщил о сильном ударе по корпусу

Он находился в передней части самолёта. Нужен для подачи кислорода в кабину пилотов в случае её разгерметизации. Со слов авиаэкспертов, вероятность взрыва такого баллона мала. То, что произошло на борту Embraer 190, больше похоже на резкую разгерметизацию баллона с разрушением корпуса и разлётом его на осколки.