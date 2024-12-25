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Перед падением экипаж Embraer сообщил о сильном ударе по корпусу

Диспетчеры решили, что это могли быть птицы.

Источник: Azamat Sarsenbayev/AP/TASS

Но после падения казахстанские оперслужбы сообщили о взрыве кислородного баллона на борту.

Он находился в передней части самолёта. Нужен для подачи кислорода в кабину пилотов в случае её разгерметизации. Со слов авиаэкспертов, вероятность взрыва такого баллона мала. То, что произошло на борту Embraer 190, больше похоже на резкую разгерметизацию баллона с разрушением корпуса и разлётом его на осколки.

Центр переливания крови в Актау разослал сообщения местным с просьбой стать донором для пострадавших в авиакатастрофе. На данный момент 28 человек находится в областной больнице, среди них есть дети.

25 декабря 2012 года в Казахстане разбился АН-72, принадлежащий погранслужбе Комитета нацбезопасности страны. На борту находилось 27 человек, все погибли.