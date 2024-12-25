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Из-за лже-полицейского пять пожилых жителей Уфы потеряли более четырех миллионов рублей

В Уфе представившийся полицейским мошенник лишил пенсионеров 4,3 млн рублей.
Источник: Комсомольская правда

В Уфе перед судом предстанет курьера мошенников. Подробности рассказала пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Согласно версии следствия, в минувшем апреле пока еще неизвестный злоумышленник представился сотрудником полиции и сообщил пятерым пенсионерам о ДТП с участием их родственников и необходимости заплатить за прекращение дальнейшего разбирательства. К потерпевшим за деньгами приезжал обвиняемый, он получил от них в общей сложности более 4,3 миллиона рублей.

На курьера завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Мужчина признал вину. Материалы дела направлены в Демский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.

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