Из-за лже-полицейского пять пожилых жителей Уфы потеряли более четырех миллионов рублей

Согласно версии следствия, в минувшем апреле пока еще неизвестный злоумышленник представился сотрудником полиции и сообщил пятерым пенсионерам о ДТП с участием их родственников и необходимости заплатить за прекращение дальнейшего разбирательства. К потерпевшим за деньгами приезжал обвиняемый, он получил от них в общей сложности более 4,3 миллиона рублей.