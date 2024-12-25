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Газель скорой помощи сбила 12-летнего мальчика в Новосибирске

Пострадавшего доставили в больницу.

Источник: ГАИ Новосибирска

Днём в среду, 25 декабря в Первомайском районе Новосибирска карета скорой помощи сбила 12-летнего мальчика на пешеходном переходе. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ города.

По данным ведомства, ДТП произошло около 13:30 на улице Героев Революции. Газель Некст скорой помощи двигалась с включёнными проблесковыми маячками, но без звуковой сигнализации, и возле дома № 6 сбила несовершеннолетнего пешехода, переходившего дорогу по «зебре» на разрешающий сигнал светофора.

В результате пострадавшего школьника доставили в больницу, характер полученных им травм уточняется.

На место происшествия прибыл наряд ДПС для установления обстоятельств аварии.