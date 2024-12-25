Газель скорой помощи сбила 12-летнего мальчика в Новосибирске

Днём в среду, 25 декабря в Первомайском районе Новосибирска карета скорой помощи сбила 12-летнего мальчика на пешеходном переходе. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ города.
По данным ведомства, ДТП произошло около 13:30 на улице Героев Революции. Газель Некст скорой помощи двигалась с включёнными проблесковыми маячками, но без звуковой сигнализации, и возле дома № 6 сбила несовершеннолетнего пешехода, переходившего дорогу по «зебре» на разрешающий сигнал светофора.
В результате пострадавшего школьника доставили в больницу, характер полученных им травм уточняется.
На место происшествия прибыл наряд ДПС для установления обстоятельств аварии.