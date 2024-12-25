В Иркутске на пожаре пострадал двухлетний ребенок

В это время в ГУ МВД России региона уточнили, что пожар начался из-за 55-летнего соседа пострадавших, который имеет проблемы со здоровьем. Мужчина пытался разогреть в квартире пищу на открытом огне. Вероятного поджигателя передали медикам, полиция начала проверку.