В Иркутске на пожаре пострадал двухлетний ребенок

В Иркутске на пожаре пострадал ребенок. Как сообщили КП-Иркутск в МЧС региона, на Рабоче-Крестьянской улице загорелась одна из квартир в жилом доме.
— На балконе нашли двухлетнего ребенка. Вместе с 41-летней мамой их спасли огнеборцы. Пламя на 20 квадратах тушили 13 специалистов с помощью четырех единиц техники, — поделились в ведомстве.
Пожар начался из-за соседа. ГУ МЧС по Иркутской области.
В это время в ГУ МВД России региона уточнили, что пожар начался из-за 55-летнего соседа пострадавших, который имеет проблемы со здоровьем. Мужчина пытался разогреть в квартире пищу на открытом огне. Вероятного поджигателя передали медикам, полиция начала проверку.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что семилетнему мальчику из Австралии сделали операцию на сердце в Иркутске. Врачи справились за 15 минут, вмешательство прошло успешно с минимальными кровопотерями.