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Путин выразил надежду на скорейшее выздоровление пострадавших в Актау

ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская область), 25 дек — РИА Новости. Власти России надеются на скорейшее выздоровление пострадавших в авиакатастрофе под Актау, заявил президент России Владимир Путин.

«Будем надеяться на скорейшее выздоровление пострадавших», — сказал Путин на неформальной встрече глав государств-участников СНГ.

Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир принял решение уходить на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным казахстанского МЧС, находились 69 человек, в том числе пять членов экипажа, выжили около 30 человек. Как сообщили в посольстве РФ, 10 россиян находятся в больницах Актау.

Путин Владимир
СНГ