В Севастополе иномарка сбила 13-летнего подростка

«44-летний водитель автомобиля Nissan произвел наезд на 13-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги вне пешеходного перехода в зоне его видимости. В результате ДТП подросток получил телесные повреждения и был доставлен в медучреждение для оказания медицинской помощи», — говорится в сообщении.