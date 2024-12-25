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В Севастополе иномарка сбила 13-летнего подростка

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек — РИА Новости Крым. В Севастополе 13-летний подросток пострадал в результате ДТП, по факту происшествия проводится проверка. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления полиции.

Источник: РИА "Новости"

Авария произошла в среду утром на автодороге Севастополь-порт Камышовая бухта.

«44-летний водитель автомобиля Nissan произвел наезд на 13-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги вне пешеходного перехода в зоне его видимости. В результате ДТП подросток получил телесные повреждения и был доставлен в медучреждение для оказания медицинской помощи», — говорится в сообщении.

По информации полиции, водитель иномарки трезв. Правоохранители выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.