Пятна мазута после крушения танкеров достигли Новороссийска

Два танкера — «Волгонефть-212» с 13 членами экипажа и «Волгонефть-239», на борту которого было 14 моряков, — 15 декабря потерпели крушение в районе Керченского пролива. Это случилось из-за шторма: суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов.