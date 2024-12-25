Самолёт МЧС России вылетел в Актау

«По согласованию с президентом Казахстана, а Актау вылетает самолёт МЧС России с медицинским персоналом и необходимым дополнительным оборудованием на борту».
МЧС России открыт телефон горячей линии. Психологи ведомства оказывают поддержку гражданам в связи с крушением в Казахстане пассажирского самолета, летевшего из Баку в Грозный.
Трагедия произошла утром 25 декабря.
В медицинские учреждения доставлены 29 человек, из которых двое детей. Аварийно-спасательные работы продолжаются. Врачи сообщили о состоянии госпитализированных пассажиров.
Для оказания медицинской помощи в Актау направлен борт санитарной авиации из Астаны.
На место трагедии вылетели министр по ЧС Казахстана Чингис Аринов, вице-министр по ЧС Кеген Турсынбаев и начальник департамента ликвидации ЧС для координации действий правительственной комиссии на месте происшествия.