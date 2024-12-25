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Роспотребнадзор оценил качество морской воды на пляжах Анапы

КРАСНОДАР, 25 дек — РИА Новости. Санитарным нормам не соответствуют 9 из 24 проб морской воды, взятых на пляжах Анапы после крушения танкеров и разлива нефтепродуктов, сообщили РИА Новости в управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

«Точки отбора морской воды — в зоне рекреационного водопользования, в том числе пляжи станицы Благовещенской, села Витязево, посёлка Джемете, санатория “Высокий берег”, санатория “Бимлюк”, центральный пляж Анапы. Всего исследовано: морской воды — 24 пробы, из них 9 не соответствуют санитарно-химическим показателям», — сообщили в ведомстве.

При этом отмечается, что все пробы атмосферного воздуха и питьевой воды, взятые в зоне ЧС, соответствуют нормативу.

В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов. В среду на Кубани был введен краевой режим ЧС из-за непрекращающихся выбросов нефтепродуктов на берег Анапы и Темрюкского района.

экология