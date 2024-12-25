Мирзиёев направил соболезнования Алиеву и Путину в связи с авиакатастрофой в Актау

Напомним, что пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение в районе города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир принял решение уходить на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным казахстанского МЧС, находились 69 человек, в том числе пять членов экипажа, выжили около 30 человек.