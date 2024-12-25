Ричмонд
+2°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мирзиёев направил соболезнования Алиеву и Путину в связи с авиакатастрофой в Актау

ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. Шавкат Мирзиёев направил соболезнования Ильхаму Алиеву и Владимиру Путину в связи с авиакатастрофой на западе Казахстана, сообщает пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов.

Источник: Акимат Актау

«Президент Шавкат Мирзиёев направил соболезнования Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву и Президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате крушения пассажирского самолета “Азербайджанских авиалиний” близ города Актау Казахстана».

говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Асадова.

Глава республики передал пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим, добавил Асадов.

Напомним, что пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение в районе города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир принял решение уходить на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным казахстанского МЧС, находились 69 человек, в том числе пять членов экипажа, выжили около 30 человек.

Шавкат Мирзиеев