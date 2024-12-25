7-летняя казахстанка отдала незнакомцу золотые украшения на 6 млн тенге

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, 19 декабря в полицию Текели поступило заявление от местной жительницы о краже золотых изделий на сумму почти 6 млн тенге.
Инцидент произошел в обеденное время, когда в доме находились ее несовершеннолетние дети — 7-летняя девочка и 4-летний мальчик.
«Во время отсутствия родителей в жилище появился незнакомый мужчина, и девочка, не раздумывая, открыла ему дверь. Злоумышленник, удостоверившись в отсутствии взрослых, спросил, есть ли в доме золотые украшения. Перепугавшись, девочка принесла футляр с золотыми изделиями из спальни, после чего мужчина скрылся с места происшествия», — рассказали подробности в МВД.
Получив заявление, полицейские оперативно начали розыскные мероприятия. В результате был задержан подозреваемый — 37-летний местный житель. Он взят под стражу, возбуждено уголовное дело.