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7-летняя казахстанка отдала незнакомцу золотые украшения на 6 млн тенге

В городе Текели области Жетісу 7-летняя девочка, оставшаяся дома с младшим братом, отдала неизвестному мужчине золотые украшения стоимостью почти 6 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Источник: polisia.kz

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, 19 декабря в полицию Текели поступило заявление от местной жительницы о краже золотых изделий на сумму почти 6 млн тенге.

Инцидент произошел в обеденное время, когда в доме находились ее несовершеннолетние дети — 7-летняя девочка и 4-летний мальчик.

«Во время отсутствия родителей в жилище появился незнакомый мужчина, и девочка, не раздумывая, открыла ему дверь. Злоумышленник, удостоверившись в отсутствии взрослых, спросил, есть ли в доме золотые украшения. Перепугавшись, девочка принесла футляр с золотыми изделиями из спальни, после чего мужчина скрылся с места происшествия», — рассказали подробности в МВД.

Получив заявление, полицейские оперативно начали розыскные мероприятия. В результате был задержан подозреваемый — 37-летний местный житель. Он взят под стражу, возбуждено уголовное дело.