7-летняя казахстанка отдала незнакомцу золотые украшения на 6 млн тенге

«Во время отсутствия родителей в жилище появился незнакомый мужчина, и девочка, не раздумывая, открыла ему дверь. Злоумышленник, удостоверившись в отсутствии взрослых, спросил, есть ли в доме золотые украшения. Перепугавшись, девочка принесла футляр с золотыми изделиями из спальни, после чего мужчина скрылся с места происшествия», — рассказали подробности в МВД.