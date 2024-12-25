Житель Минска потратил в казино 500 000 рублей, взятые у знакомых на бизнес

В ведомстве отметили, что минская милиция задержала 34-летнего минчанина, который под различными предлогами взял у знакомых деньги, но так их и не вернул. Удалось установить, что в период с сентября 2023 года по май 2024 года фигурант придумывал различные предлоги и брал у своих знакомых деньги, которые затем тратил на походы в казино.