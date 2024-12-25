Житель Минска потратил в казино 500 000 рублей, взятые у знакомых на бизнес. Подробности рассказали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
«Минчанин взял у знакомых полмиллиона рублей и обещал инвестировать их в бизнес, но деньги оказались в кассе казино», — сказано в сообщении.
В ведомстве отметили, что минская милиция задержала 34-летнего минчанина, который под различными предлогами взял у знакомых деньги, но так их и не вернул. Удалось установить, что в период с сентября 2023 года по май 2024 года фигурант придумывал различные предлоги и брал у своих знакомых деньги, которые затем тратил на походы в казино.
Говорится, что житель Минска убеждал знакомых в том, что у него есть несколько прибыльных бизнесов. Называются деревообработка, производство молочной продукции, пригон авто из-за границы. Мужчина обещал, что, вложившись в дело, знакомые смогут получать дивиденды. Кроме того, у них будет возможность стать соучредителями его компании.
В милиции обратили внимание на то, что около 20 тысяч долларов фигурантку передал один из потерпевших, надеясь выгодно инвестировать свои деньги. Но никакой прибыли от сделки он так и не получил. Сейчас известно о пяти пострадавших.
«Причиненный ущерб оценивается в более чем 500 тысяч рублей», — уточнили в сообщении.
В отношении минчанина заведено уголовное дело по факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере.
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