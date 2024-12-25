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Глава МЧС Азербайджана прибыл в Актау на место крушения самолета

АСТАНА, 25 дек — РИА Новости. В Актау на место крушения самолёта Azerbaijan Airlines прибыл глава МЧС Азербайджана, сообщает в среду пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана.

Источник: © РИА Новости

«В город Актау прибыл министр по чрезвычайным ситуациям Республики Азербайджан генерал-полковник Кямаладдин Фаттах оглы Гейдаров», — говорится в сообщении казахстанского МЧС.

Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным МЧС Казахстана, находились 69 человек, в том числе 5 членов экипажа, выжили около 30 человек. Как сообщили в посольстве РФ, 10 россиян находятся в больницах Актау.

МЧС