На Дону осудили братьев, державших людей в сараях

От зари и до зари… Не поднимая головы, не покладая рук, батрачили на полях под Ростовом мужчины, попавшие в трудовую зависимость. 2024 год был ознаменован сразу несколькими громкими процессами, касающимися возомнивших себя богами рабовладельцев. 24 декабря осудили братьев Мунтьяновых. Иван и Фёдор, как доказано в суде, три года держали в сараях и заставляли пахать за еду пятерых человек.