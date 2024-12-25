На Дону осудили братьев, державших людей в сараях

От зари и до зари… Не поднимая головы, не покладая рук, батрачили на полях под Ростовом мужчины, попавшие в трудовую зависимость. 2024 год был ознаменован сразу несколькими громкими процессами, касающимися возомнивших себя богами рабовладельцев. 24 декабря осудили братьев Мунтьяновых. Иван и Фёдор, как доказано в суде, три года держали в сараях и заставляли пахать за еду пятерых человек.
На какой срок фигуранты отправятся в колонию, узнал Rostov.aif.ru.
Жизнь под замком.
Об эпизодах использования рабского труда в донском регионе было известно и раньше. Но этим кошмарным историям не давали столь широкой огласки. А вот в мае 2024 года правоохранители опубликовали снимки бараков, где держали пленников. Жить в таких условиях, казалось, невозможно.
Фотографии были сделаны в станице Дубенцовской Волгодонского района. Это примерно в 180 км от Ростова и в 50 км от Волгодонска. Забытая богом глубинка, всего — с десяток недлинных улиц.
На одном подворье были расположены хозпостройки, напоминающие детские халабуды из нагромождения строительного мусора. В таких хибарах не было даже пола, а подобие кроватей стояло прямо на земле. Вместо крыши — несколько листов дешёвого шифера. В качестве развлечения — маленьких телевизор: такие сейчас выбрасывают на помойку.
Те, кому повезло больше, жили в лачуге со стенами и полом. Была даже входная дверь — с облупившейся от старости синей краской, с огромным, старым и ржавым амбарным замком. Интерьер более чем скромный — столик, где можно поесть, тазик, чтобы помыться, и какое-то странное лежбище, чтоб упасть после тяжёлой трудовой смены.
На протяжении трёх лет, в период с 2020 по 2023 годы, мужчин каждый день отвозили на поля. За неповиновение узников избивали.
На рабовладельцев вышли оперативники полиции совместно со следователями, пленников освободили, а фигурантов задержали. Решения суда они ждали в СИЗО.
Обогатились на рабах.
Братьев Мунтьяновых судили за использование рабского труда (пункты «а», «г» части 2 статьи 127.2 УК РФ).
«Люди ежедневно вынуждены были выполнять бесплатно тяжёлые работы на сельскохозяйственных полях, а причитавшиеся им денежные выплаты присваивались фигурантами дела», — сообщили в следственном управлении СК России по Ростовской области.
Как добавили в прокуратуре Ростовской области, узники не могли покидать места работы и проживания.
«Лично осуществляли контроль, высказывая угрозы применения насилия в случае отказа от работы или при попытке сбежать. То есть они владели потерпевшими, пользовались и распоряжались в своих интересах, осуществляя в отношении них полномочия, присущие праву собственности», — пояснили в объединённой пресс-службе судов донского региона.
Рабовладельцы в общей сложности заработали на пленниках более 262 тыс. рублей.
Уголовное дело поступило в суд 6 мая, через 10 дней прошло первое заседание. Процесс над братьями был долгим. Согласно электронной картотеке Волгодонского районного суда, заседание откладывалось и переносилось 25 раз! 17 декабря суд удалился в совещательную комнату для постановления приговора.
Приговором суда каждого из фигурантов на четыре года отправили в колонию общего режима. Приговор в законную силу не вступил, его пока можно обжаловать.
Добавим, это не единственный вопиющий случай использования рабского труда в Ростовской области. В октябре 18 человек, попавших в трудовую зависимость, были освобождены с фермы в хуторе Слава Труда Аксайского района.
Пленников 44-летний Р. Л. заставляли трудиться за еду по 12−14 часов. Он требовал называть себя «Раджой» и «Батей». А у узников отбирал телефоны и личные вещи… Расследование дела продолжается.