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Премьер Бектенов доложил Токаеву о расследовании причин авиакатастрофы близ Актау

АЛМАТЫ, 25 дек — Sputnik. Премьер-министр Олжас Бектенов доложил Касым-Жомарту Токаеву о текущей ситуации в связи с авиакатастрофой вблизи Актау, сообщила пресс-служба правительства.

Источник: Акимат Актау

«Главе государства было доложено о проводимой Правительственной комиссией работе по расследованию причин и оказанию помощи пострадавшим в результате авиакатастрофы самолета Embraer 190 авиакомпании Az Airlines в районе аэропорта города Актау».

говорится в сообщении.

На месте происшествия приняты меры для оказания полной поддержки пострадавшим. Мобилизованы силы ЧС, задействованы свыше 430 сотрудников личного состава и порядка 80 единиц техники. Госпитализированы 29 человек. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская, психологическая и иная помощь. Аварийно-спасательные работы продолжаются.

Совместно с правительством Азербайджана необходимая помощь оказывается иностранным гражданам и семьям погибших пассажиров.

Президент поручил держать на особом контроле работу с пострадавшими гражданами и оказать необходимое содействие правительствам соседних стран.