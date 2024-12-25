Число отравившихся на базе отдыха в Омской области достигло 42

После случившегося региональный Роспотребнадзор провёл проверку и выявил у пяти сотрудников ресторана базы отдыха норовирус. Также на кухне были обнаружены другие нарушения. По последним данным, в отобранных пробах с блюд и продуктов на базе отдыха нашли кишечную палочку. Возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требования безопасности жизни и здоровья потребителей». Расследование находится на контроле региональной прокуратуры и главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.