Число отравившихся на базе отдыха в Омской области достигло 42

ОМСК, 25 дек — РИА Новости. Число людей, отравившихся на базе отдыха в курортной зоне в Омской области, увеличилось до 42, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального СУ СК России.
Инцидент произошёл 18 декабря на базе отдыха «Сказка» в санаторно-курортной зоне Чернолучье Омской области. Несколько человек с отравлением разной степени тяжести обратились за помощью в больницы самостоятельно, часть была доставлена в медучреждения на скорой. Ранее сообщалось о 35 пострадавших разной степени тяжести, среди которых были и дети.
«По последним данным, количество пострадавших на базе отдыха составляет 42 человека. Точное количество пострадавших, диагноз и причины заболевания будут установлены в ходе следствия», — сообщили в пресс-службе ведомства.
После случившегося региональный Роспотребнадзор провёл проверку и выявил у пяти сотрудников ресторана базы отдыха норовирус. Также на кухне были обнаружены другие нарушения. По последним данным, в отобранных пробах с блюд и продуктов на базе отдыха нашли кишечную палочку. Возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требования безопасности жизни и здоровья потребителей». Расследование находится на контроле региональной прокуратуры и главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.