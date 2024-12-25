В Сочи почтили память погибших в авиакатастрофе в акватории Черного моря

В Адлерском районе Сочи минутой молчания почтили память погибших в авиакатастрофе военного самолета Ту-154 и возложили цветы к монументу на набережной Мзымты. А почетный караул произвел артиллеристский салют из стрелкового оружия.
«На борту самолета находились не только военные, но и гражданские лица, среди которых были артисты, журналисты и другие представители культуры. Эта трагедия затронула сердца многих», — сказал заммэра Сочи Вадим Снегирев.
Участниками церемонии стали сотрудники мэрии и районной администрации, представители силовых структур и правоохранительных органов, депутаты Горсобрания, а также военные, казаки, члены военно-патриотических клубов, студенты и жители Сочи.
Крушение самолета Минобороны России, который летел из Сочи в Сирию, произошло 25 декабря 2016 года у берегов Черного моря. На борту лайнера было 92 человека.