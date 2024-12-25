В Краснодаре профессор университета перевела мошенникам 9 млн рублей

Пожилая преподавательница обратилась в полицию Краснодара с заявлением о мошенничестве. Она рассказала, что в одном из мессенджеров ей пришло сообщение якобы от сотрудника Центрального банка, который уведомил ее о необходимости обезопасить деньги, а также принять участие в поимке преступника, который переводит средства на территорию недружественного государства. Собеседник убедил профессора обналичить средства, имеющиеся на ее счетах, и перевести деньги на безопасный счет. Жительница Краснодара, доверившись мошенникам, лишилась большой суммы. Только спустя некоторое время она осознала, что стала жертвой аферистов.
Полиция Краснодара обращает внимание, что сотрудники банка никогда не связываются с клиентами через мессенджеры и не предлагают перевести деньги на безопасный счет. Если вам поступают звонки от неизвестных лиц, которые представляются работниками финансовых организаций или государственных органов, следует немедленно прекратить разговор, независимо от причины звонка. В случае сомнений вы можете самостоятельно обратиться в банк, позвонив по номеру, указанному на официальном сайте, или посетив ближайшее отделение.