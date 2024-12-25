В Краснодаре профессор университета перевела мошенникам 9 млн рублей

Пожилая преподавательница обратилась в полицию Краснодара с заявлением о мошенничестве. Она рассказала, что в одном из мессенджеров ей пришло сообщение якобы от сотрудника Центрального банка, который уведомил ее о необходимости обезопасить деньги, а также принять участие в поимке преступника, который переводит средства на территорию недружественного государства. Собеседник убедил профессора обналичить средства, имеющиеся на ее счетах, и перевести деньги на безопасный счет. Жительница Краснодара, доверившись мошенникам, лишилась большой суммы. Только спустя некоторое время она осознала, что стала жертвой аферистов.