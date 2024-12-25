Ворвавшийся в лицей Волгограда мужчина был вооружен ножом

Напомним, инцидент произошел утром 25 декабря, когда в лицее № 3 шли занятия. Неизвестный, которому, как потом уточнили в полиции, 52 года, воспользовался моментом и попытался проникнуть в школу вместе с лицеистами. Однако этого ему не удалось — сотрудники охраны, находившиеся на первом этаже здания, успели нажать тревожную кнопку. Задержание лицеисты сняли на видео.