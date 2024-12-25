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Беглов соболезнует близким погибших в самолёте «Azerbaijan Airlines»

При крушении больше половины пассажиров выжили.

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи с гибелью людей при крушении самолёта авиакомпании «Azerbaijan Airlines». Авиакатастрофа произошла в казахстанском Актау 25 декабря.

Погибли члены экипажа, а также часть пассажиров. На борту были, в том числе, граждане России, Азербайджана, Киргизии и Казахстана.

«От имени петербуржцев выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Душевных сил им, мужества и стойкости, чтобы пережить тяжесть невосполнимой утраты. Скорейшего выздоровления — всем пострадавшим».

сказал Александр Беглов

Он также направил телеграммы главе Чечни Рамзану Кадырову, президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, а также Чрезвычайному и Полномочному Послу Азербайджана в России Рахману Мустафаеву. Напомним, на борту были 62 пассажира и пятеро членов экипажа. Более 30 человек выжили при крушении.