Беглов соболезнует близким погибших в самолёте «Azerbaijan Airlines»

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи с гибелью людей при крушении самолёта авиакомпании «Azerbaijan Airlines». Авиакатастрофа произошла в казахстанском Актау 25 декабря.
Погибли члены экипажа, а также часть пассажиров. На борту были, в том числе, граждане России, Азербайджана, Киргизии и Казахстана.
«От имени петербуржцев выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Душевных сил им, мужества и стойкости, чтобы пережить тяжесть невосполнимой утраты. Скорейшего выздоровления — всем пострадавшим».
Он также направил телеграммы главе Чечни Рамзану Кадырову, президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, а также Чрезвычайному и Полномочному Послу Азербайджана в России Рахману Мустафаеву. Напомним, на борту были 62 пассажира и пятеро членов экипажа. Более 30 человек выжили при крушении.