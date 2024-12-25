Беглов соболезнует близким погибших в самолёте «Azerbaijan Airlines»

Он также направил телеграммы главе Чечни Рамзану Кадырову, президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, а также Чрезвычайному и Полномочному Послу Азербайджана в России Рахману Мустафаеву. Напомним, на борту были 62 пассажира и пятеро членов экипажа. Более 30 человек выжили при крушении.