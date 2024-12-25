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Американский крейсер расстрелял два истребителя США: что произошло

Военный аналитик связал произошедшее с «наихудшим президентством в истории», а йеменские хуситы утверждают, что самолеты сбили именно они.

Илья Полонский
Автор Новости Mail
Американский крейсер расстрелял два истребителя США.
Источник: Freepik

Ошибка в расчетах экипажа ракетного крейсера Военно-морских сил США USS Gettysburg привела к тому, что он сбил истребитель американской авиации и обстрелял еще один самолет. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на информацию военных.

Оба происшествия случились 22 декабря 2024 года в Красном море. Самолеты авиации ВМС США наносили удары с воздуха по объектам йеменских хуситов. Но экипаж корабля открыл огонь по собственным истребителям, взлетавшим с палубы входящего в состав авианосной группы авианосца USS Harry S. Truman.

Летчики истребителя F/A-18, в который попала зенитная ракета, катапультировались. Это позволило им отделаться незначительными повреждениями. Экипажу другого самолета удалось избежать поражения снарядом. Теперь командование ВМС США выясняет причины произошедшего.

В качестве одной из рассматриваемых версий называется отключение системы наведения на одной из зенитных ракет, выпущенных в сторону истребителей. Центральное командование ВМС США признает официально факт обстрела лишь одного самолета. Одновременно йеменские хуситы утверждают, что это именно они сбили американский истребитель.

Американский военный эксперт полковник в отставке Дуглас Макгрегор счел произошедшее результатом «наихудшего президентства в истории». Он признал, что США сбили собственный самолет. Американскому военному ведомству придется объяснять, как такое вообще могло произойти в современных условиях, с учетом использования на авианосцах новейшего оборудования.