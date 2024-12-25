Американский крейсер расстрелял два истребителя США: что произошло

В качестве одной из рассматриваемых версий называется отключение системы наведения на одной из зенитных ракет, выпущенных в сторону истребителей. Центральное командование ВМС США признает официально факт обстрела лишь одного самолета. Одновременно йеменские хуситы утверждают, что это именно они сбили американский истребитель.