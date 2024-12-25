Американский крейсер расстрелял два истребителя США: что произошло

Ошибка в расчетах экипажа ракетного крейсера Военно-морских сил США USS Gettysburg привела к тому, что он сбил истребитель американской авиации и обстрелял еще один самолет. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на информацию военных.
Оба происшествия случились 22 декабря 2024 года в Красном море. Самолеты авиации ВМС США наносили удары с воздуха по объектам йеменских хуситов. Но экипаж корабля открыл огонь по собственным истребителям, взлетавшим с палубы входящего в состав авианосной группы авианосца USS Harry S. Truman.
Летчики истребителя F/A-18, в который попала зенитная ракета, катапультировались. Это позволило им отделаться незначительными повреждениями. Экипажу другого самолета удалось избежать поражения снарядом. Теперь командование ВМС США выясняет причины произошедшего.
В качестве одной из рассматриваемых версий называется отключение системы наведения на одной из зенитных ракет, выпущенных в сторону истребителей. Центральное командование ВМС США признает официально факт обстрела лишь одного самолета. Одновременно йеменские хуситы утверждают, что это именно они сбили американский истребитель.
Американский военный эксперт полковник в отставке Дуглас Макгрегор счел произошедшее результатом «наихудшего президентства в истории». Он признал, что США сбили собственный самолет. Американскому военному ведомству придется объяснять, как такое вообще могло произойти в современных условиях, с учетом использования на авианосцах новейшего оборудования.