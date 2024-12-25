Массовое ДТП произошло на улице Береговой в Ростове-на-Дону

На улице Береговой в Ростове-на-Дону произошло массовое ДТП. Об этом днем 25 декабря в социальных сетях сообщают очевидцы.
Предварительно, на проезжей части в районе Береговой, 21/2 столкнулись шесть машин. По словам людей, водитель Hyundai Accent якобы «влетел в разворачивающееся авто, а потом — в припаркованные машины». После этого, утверждают ростовчане, участник аварии сбежал.
Насколько указанная информация соответствует действительности, пока неизвестно. В управлении Госавтоинспекции сейчас уточняют ситуацию, официальный комментарий, вероятно, будет немного позже.
Добавим, сейчас на интернет-картах, пробки в районе произошедшей аварии не видно, но некоторые сложности с проездом все же сохраняются.