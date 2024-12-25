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Массовое ДТП произошло на улице Береговой в Ростове-на-Дону

Очевидцы сообщили о ДТП с шестью машинами на улице Береговой в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

На улице Береговой в Ростове-на-Дону произошло массовое ДТП. Об этом днем 25 декабря в социальных сетях сообщают очевидцы.

Предварительно, на проезжей части в районе Береговой, 21/2 столкнулись шесть машин. По словам людей, водитель Hyundai Accent якобы «влетел в разворачивающееся авто, а потом — в припаркованные машины». После этого, утверждают ростовчане, участник аварии сбежал.

Насколько указанная информация соответствует действительности, пока неизвестно. В управлении Госавтоинспекции сейчас уточняют ситуацию, официальный комментарий, вероятно, будет немного позже.

Добавим, сейчас на интернет-картах, пробки в районе произошедшей аварии не видно, но некоторые сложности с проездом все же сохраняются.