Массовое ДТП произошло на улице Береговой в Ростове-на-Дону

Предварительно, на проезжей части в районе Береговой, 21/2 столкнулись шесть машин. По словам людей, водитель Hyundai Accent якобы «влетел в разворачивающееся авто, а потом — в припаркованные машины». После этого, утверждают ростовчане, участник аварии сбежал.