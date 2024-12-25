На Кубани собрали 25 тонн нефтеводяной смести

«Всего уже обследовано более 256 квадратных км акватории, собрано 25 тонн нефтеводяной смести, 27,9 тысячи квадратных метров обработано сорбентом», — говорится в сообщении.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива.
В среду на Кубани был введен краевой режим ЧС из-за непрекращения выбросов нефтепродуктов на берег Анапы и Темрюкского района.