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На Кубани собрали 25 тонн нефтеводяной смести

КРАСНОДАР, 25 дек — РИА Новости. Специалисты собрали 25 тонн нефтеводяной смести после крушения танкеров, почти 28 тысяч квадратных метров обработано сорбентом, сообщил оперштаб Кубани.

Источник: © РИА Новости

«Всего уже обследовано более 256 квадратных км акватории, собрано 25 тонн нефтеводяной смести, 27,9 тысячи квадратных метров обработано сорбентом», — говорится в сообщении.

В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива.

В среду на Кубани был введен краевой режим ЧС из-за непрекращения выбросов нефтепродуктов на берег Анапы и Темрюкского района.

МЧС