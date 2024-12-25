Убитому в Перми следователю Серёдкину нанесли 80 ударов топором

Убийца погибшего в Перми следователя Евгения Серёдкина нанёс ему 80 ударов топором, сообщает 59.RU, цитируя слова отца убитого.
О количестве ударов, которыми был убит руководитель следственного отдела СКР Свердловского района Перми, стало известно на одном из заседаний по уголовному делу, которые прошли в декабре 2024 года. Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что во время рассмотрения дела были озвучены новые подробности об убийстве следователя.
По данным портала 59.RU, на заседании, которое состоялось 24 декабря, выступил отец убитого. По его словам, обвиняемый нанёс Серёдкину 80 ударов топором и сделал это на глазах у детей. Мужчина обратился к суду и отметил, что преступление являлось хладнокровной расправой.
«Он заслуживает сурового наказания, никакие обстоятельства не оправдают насилия», — цитирует портал отца следователя по отношению к подсудимому.
Родственник убитого также отметил, что Евгений Серёдкин был четырежды награждён на службе и совсем не употреблял спиртного. Кроме того, мужчина подчеркнул, что убийство психологически ранило детей погибшего.
«Он был любящим отцом! А Головин хладнокровно его зарубил. Он психологически ранил двух детей. Они всё помнят и будут помнить всю жизнь», — добавил мужчина.
Напомним, ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что на суде также стало известно, что во время убийства Серёдкина пытались защитить его маленькие дети. Как рассказал на заседании прокурор, они бросались на убийцу, пытаясь спасти папу.