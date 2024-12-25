Убитому в Перми следователю Серёдкину нанесли 80 ударов топором

О количестве ударов, которыми был убит руководитель следственного отдела СКР Свердловского района Перми, стало известно на одном из заседаний по уголовному делу, которые прошли в декабре 2024 года. Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что во время рассмотрения дела были озвучены новые подробности об убийстве следователя.