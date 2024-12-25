Говорить о причинах авиакатастрофы в Актау рано, заявил Алиев

«По предоставленной мне информации, самолет… из-за плохой погоды изменил направление и начал лететь в сторону аэропорта Актау, при посадке произошла авария. Моменты авиакатастрофы есть в СМИ и социальных сетях. Вот почему каждый может это увидеть. Однако причины аварии нам не известны. Есть разные версии. Я думаю, что еще слишком рано об этом говорить. Дело должно быть полностью расследовано. Уголовное дело возбуждено Генеральной прокуратурой, и, естественно, общественность Азербайджана будет регулярно информироваться о результатах работы комиссии и ходе уголовного дела», — приводит слова Алиева его пресс-служба.