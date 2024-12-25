Суд арестовал владельца турбазы в Тобольске, где отравились 18 человек

Ранее СК и прокуратура информировали, что 21 декабря в Тобольске после купания в бассейне были госпитализированы 15 детей и двое взрослых с диагнозом «острое отравление парами хлора». Состояние детей медики оценивали как средней степени тяжести, взрослых пациентов после оказания помощи отправили на амбулаторное лечение. По последним данным департамента здравоохранения региона, состояние отравившихся детей стабильное, их готовили к выписке. Следователи завели уголовное дело.