Суд арестовал владельца турбазы в Тобольске, где отравились 18 человек

«Тобольский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении директора базы “Сказка” Алмаза Речапова. Речапов будет находиться под стражей два месяца, до 22 февраля 2025 года включительно», — говорится в сообщении.
Отмечается, что 53-летний фигурант обвиняется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Ранее СК и прокуратура информировали, что 21 декабря в Тобольске после купания в бассейне были госпитализированы 15 детей и двое взрослых с диагнозом «острое отравление парами хлора». Состояние детей медики оценивали как средней степени тяжести, взрослых пациентов после оказания помощи отправили на амбулаторное лечение. По последним данным департамента здравоохранения региона, состояние отравившихся детей стабильное, их готовили к выписке. Следователи завели уголовное дело.
В понедельник региональное управление СК РФ уточняло, что парами хлора отравились 16 детей и двое взрослых, а владелец базы отдыха в Тобольске задержан, ему предъявили обвинение.