На Дону следователи передали в суд дело о покушении на убийство женщины

В Ростовской области следователи завершили расследование дела о покушении на убийство женщины. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области.
По данным следствия, 17 сентября 2024 года обвиняемый, находясь на шестом этаже многоквартирного дома по улице Курчатова в Волгодонске, во время ссоры со своей 32-летней знакомой обхватил руками её ноги и, приподняв, с силой толкнул в мусоропровод. В результате женщина упала на первый этаж.
Потерпевшая получила телесные повреждения различной степени тяжести. Ей своевременно оказали медицинскую помощь. Сейчас она находится в больнице. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.