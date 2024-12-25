На Дону следователи передали в суд дело о покушении на убийство женщины

По данным следствия, 17 сентября 2024 года обвиняемый, находясь на шестом этаже многоквартирного дома по улице Курчатова в Волгодонске, во время ссоры со своей 32-летней знакомой обхватил руками её ноги и, приподняв, с силой толкнул в мусоропровод. В результате женщина упала на первый этаж.