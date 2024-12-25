На дне Черного моря нашли носовую часть танкера «Волгонефть-239», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Водолазы 25 декабря обследовали акваторию на месте крушения судна. В ходе поисковой операции с помощью эхолота был выявлен фрагмент передней части «Волгонефть-239». На данный момент водолазы проверяют его на утечку нефтепродуктов.
Всего обследовано более 256 квадратных километров акватории, собрано 25 тонн нефтеводяной смести, а также обработано 27,9 тысяч квадратных метров сорбентом.
Напомним, затонувшие танкеры находились в Черном море с нарушениями. С момента аварии кораблей «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» 15 декабря в акватории на предмет загрязнения обследовали более 170 кв. км. Суда «Морспасслужбы» очистили свыше 24,3 тыс. кв. метров.