Все трое граждан Киргизии, находившиеся на борту упавшего самолета, выжили

«Согласно полученной информации от сотрудников медицинского учреждения Казахстана, трое граждан Кыргызской Республики находятся в Мангистауской областной многопрофильной больнице. По предварительным данным, в настоящее время состояние здоровья одного из них оценивается как тяжелое, у остальных граждан Кыргызской Республики каких-либо угроз жизни не наблюдается. Им предоставляется необходимая квалифицированная медицинская помощь», — сказал представитель пресс-службы.
По его словам, сотрудники посольства Киргизии поддерживают постоянную связь с соответствующими компетентными органами Казахстана. Вопрос оказания помощи соотечественникам находится на контроле внешнеполитического ведомства Киргизии.
Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир принял решение уходить на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным казахстанского МЧС, находились 69 человек, в том числе пять членов экипажа, выжили около 30 человек. Как сообщили в посольстве РФ, 10 россиян находятся в больницах Актау.