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В Ростовской области за взятку осудили бывшего замглавы Советского района

Бывшего замглавы района и инспектора администрации осудили за взятку в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области за коррупционные преступления осудили двух бывших сотрудников администрации Советского района. Об этом сообщили в пресс-службе донской прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, подсудимыми оказались экс-заместитель главы районной администрации и его посредник — бывший старший инспектор администрации, передавший чиновнику взятку в 150 тысяч рублей от подрядчика поселковой дороги в станице Советской.

— Предварительно, подрядчик передал подкуп за подписание актов выполненных работ, которые на самом деле не были полностью завершены, — уточнили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

Приговор вынесли по статьям «Получение взятки» (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и «Посредничество во взяточничестве» (ч. 2 ст. 291.1 УК РФ). Наказание утвердили в зависимости от роли и степени участия в преступлении.

Подсудимых отправили в колонию общего режима: бывший чиновник, которому передали взятку, получил 4 года, посредник — 3 года лишения свободы. Отметим, решение суда пока не вступило в силу, и его могут оспорить.