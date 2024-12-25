В Ростовской области за взятку осудили бывшего замглавы Советского района

В Ростовской области за коррупционные преступления осудили двух бывших сотрудников администрации Советского района. Об этом сообщили в пресс-службе донской прокуратуры.
По данным надзорного ведомства, подсудимыми оказались экс-заместитель главы районной администрации и его посредник — бывший старший инспектор администрации, передавший чиновнику взятку в 150 тысяч рублей от подрядчика поселковой дороги в станице Советской.
— Предварительно, подрядчик передал подкуп за подписание актов выполненных работ, которые на самом деле не были полностью завершены, — уточнили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.
Приговор вынесли по статьям «Получение взятки» (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и «Посредничество во взяточничестве» (ч. 2 ст. 291.1 УК РФ). Наказание утвердили в зависимости от роли и степени участия в преступлении.
Подсудимых отправили в колонию общего режима: бывший чиновник, которому передали взятку, получил 4 года, посредник — 3 года лишения свободы. Отметим, решение суда пока не вступило в силу, и его могут оспорить.