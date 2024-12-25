Калининградец пытался дать взятку сотруднику УФСБ — свой автомобиль

Суд отправил 44-летнего калининградца под стражу до 16 февраля 2025 года. «Следствие проводит комплекс следственных действий для установления обстоятельств преступления и закрепления доказательств. В случае доказанности вины обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом до 60-кратной суммы взятки», — сообщили в СУ СК РФ по Калининградской области.