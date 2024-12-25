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Калининградец пытался дать взятку сотруднику УФСБ — свой автомобиль

Житель Калининграда обвиняется в даче взятки должностному лицу: следствие основано на материалах оперативно-розыскных мероприятий УФСБ.

Источник: Без источника

12 декабря этого года обвиняемый передал взятку сотруднику УФСБ в виде автомобиля стоимостью 650 тысяч рублей — таким образом он пытался избежать уголовной ответственности, будучи уличённым в противоправной деятельности. Однако сотрудник спецслужбы от взятки отказался. Мужчину задержали, допросили и предъявили обвинение.

Суд отправил 44-летнего калининградца под стражу до 16 февраля 2025 года. «Следствие проводит комплекс следственных действий для установления обстоятельств преступления и закрепления доказательств. В случае доказанности вины обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом до 60-кратной суммы взятки», — сообщили в СУ СК РФ по Калининградской области.

ФСБ