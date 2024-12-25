Какие трагедии пережил Воронеж в 2024-м

Жестокая расправа над 17-летней девушкой.
Ночью 22 января в Ленинском районе Воронежа около мусорных баков нашли тело 17-летней девушки. Убийцей оказался 28-летний уроженец Махачкалы Марк Попов — его задержали спустя сутки после жуткой находки.
Девушка приехала в столицу Черноземья из Новомосковска Тульской области и была студенткой первого курса в местном колледже. С Поповым она якобы состояла в отношениях.
Трагедия произошла 17 января в одном из домов на улице Моисеева — там обнаружили паспорт убитой и кровавые следы. Расправившись с жертвой, парень сложил тело пополам, связал, положил в сумку и отнес на мусорку.
Марка Попова отправили на принудительное лечение в психбольницу. По результатам экспертизы выяснилось, что в момент убийства он не контролировал себя и не понимал, что делает.
Гибель матери и младенца в ДТП.
В конце января на трассе М-4 «Дон» в Воронежской области разбилась мать с новорожденным сыном, возвращавшаяся домой из роддома.
Женщина управляла автомобилем сама — она села за руль на четвертый день после родов. Она рассказала медперсоналу, что все родственники живут в других городах и встречать её некому.
30 января она за рулем Volkswagen Polo отправилась в путь. На 648-м километре трассы М-4 «Дон» она не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и врезалась в большегруз Scania. Мать и младенец скончались до прибытия «скорой помощи». Водитель грузовика — 51-летний житель Краснодарского края — получил травмы.
Убийство новорожденного 17-летней матерью.
В Воронеже 17-летняя девушка убила новорожденного сына, выбросив его с четвертого этажа. Мальчик появился на свет в ночь с 17 на 18 февраля. Девушка находилась дома одна. Сразу после родов она выкинула сына из окна. Ребенок умер от травм головы, груди и живота. Тело пролежало на улице два дня, пока его не заметили прохожие.
Как рассказали в соцсетях воронежцы, родители девушки разошлись два года назад и не уделяли ей внимание. Девочка жила с отцом в квартире в Левобережном районе. Ей удалось сохранить беременность в тайне, пряча живот под одеждой в стиле оверсайз.
Правоохранителям малолетняя мать рассказала, что ребенок родился мёртвым, она испугалась и решила избавиться от него. Однако следователи уверены: девушка знала, что мальчик жив, и намеренно убила его. Было возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребёнка).
Убийство девушки 59-летним сожителем.
9 октября в селе Новая Усмань нашли тело 25-летней девушки. Осмотр тела показал, что смерть носит насильственный характер — на груди погибшей были ножевые ранения.
В СУ СКР по региону возбудили уголовное дело об убийстве. По подозрению в жестокой расправе был задержан 59-летний сожитель девушки. Мужчина дал признательные показания.
По версии следствия, в ночь на 9 октября между девушкой и сожителем произошёл конфликт, оба были в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина схватил нож и ударил возлюбленную в грудь. От полученной раны она скончалась на месте.
Пытаясь скрыть преступление, новоусманец сложил тело в пакет, вынес из квартиры, погрузил в тачку и отвез к мусорным контейнерам недалеко от дома. Шокирующие действия мужчины попали на камеры видеонаблюдения.
Гибель рабочих на стройплощадке.
28 октября на стройплощадке ЖК «Новый современник» в шахту лифта упал подъемник, на котором находились трое рабочих в возрасте 32, 33 и 41 лет. От полученных травм все они погибли на месте.
Следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшего по неосторожности смерть трех человек. Подозреваемого в преступлении начальника монтажного участка взяли под стражу.
Взрыв газа и гибель женщины в Нововоронеже.
Ночью 6 ноября в девятиэтажном доме № 22А на улице Набережной в Нововоронеже произошел хлопок газа. Начался пожар, огонь распространился на три квартиры.
Трагедия унесла жизнь Ирины И. — ведущего инженера производственно-технического отдела Управления капстроительства НВ АЭС. Три человека, в числе которых 16-летнй сын погибшей, пострадали.
Этим летом семью Ирины постигло несчастье — скончался ее супруг. Как рассказал источник vrn.aif.ru, у мужчины было онкологическое заболевание. Женщина старалась справиться с тяжелым ударом судьбы. Продолжала работать, общаться с коллегами, строила планы на жизнь и занималась ремонтом квартиры. С 5 ноября она отправилась в отпуск и вскоре должна была снова вернуться к своим обязанностям. Но ее жизнь трагически оборвалась.
Сын Ирины остался сиротой, из близких родственников у мальчика осталась только бабушка со стороны отца.
Поиски и гибель студента Сергея Ярцева.
О судьбе пропавшего без вести 18-летнего студента Сергея Ярцева переживала вся Воронежская область. Утром 22 октября он отправился из дома в селе Новоживотинное Рамонского района в Воронеж на занятия, но в университете так и не появился. По словам его мамы Зои Сергеевны, Сергей был образцовым сыном, в семье царило взаимопонимание. Причин убегать из дома у него не было.
Воронежцы выдвигали самые разные версии его исчезновения, вплоть до того, что Сергей мог тайно уйти на службу в зону специальной военной операции. Тем временем поиски с участием сотни добровольцев продолжались.
16 ноября одна из волонтеров ПСО «Лиза Алерт» нашла тело Сергея в лесу в трех-четырех километрах от первоначальной зоны поиска. СК возбудил уголовное дело об убийстве.
Убийство депутата.
Ночью 17 ноября в Терновском районе Воронежской области обнаружили 67-летнего мужчину с простреленной головой. Как выяснилось, убитым оказался глава крестьянско-фермерского хозяйства и депутат Совета народных депутатов Тамбовского сельского поселения Владимир Ивонин.
По версии следствия, вечером 17 ноября домой к депутату пришел 58-летний знакомый Геннадий Н. Между мужчинами произошла ссора, в результате гость выстелил хозяину в голову.
По неофициальной версии, Геннадий работал сторожем в КФХ. Он не вышел на работу после того, как отмечал день рождения 14 ноября. Владимир Ивонин поручил сотрудникам передать, что недоволен им. В ответ пьяный сторож взял обрез охотничьего ружья и отправился к начальнику.
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас он находится в СИЗО.