Какие трагедии пережил Воронеж в 2024-м

О судьбе пропавшего без вести 18-летнего студента Сергея Ярцева переживала вся Воронежская область. Утром 22 октября он отправился из дома в селе Новоживотинное Рамонского района в Воронеж на занятия, но в университете так и не появился. По словам его мамы Зои Сергеевны, Сергей был образцовым сыном, в семье царило взаимопонимание. Причин убегать из дома у него не было.