Наградили спасателей, достававших людей при обрушении дома в Нижнем Тагиле

Об этом сообщил депутат Заксобрания Свердловской области Алексей Свалов.
«Сегодня, вручая эти знаки и пожимая руки спасателей, я старался найти слова, которые хоть немного смогли бы отразить благодарность за их сложную и нелегкую работу в те дни, — написал Алексей Свалов в телеграм-канале. — Знаете, эти люди, не считаясь с усталостью, погодными условиями и окружающей обстановкой, по-настоящему качественно исполняли свой долг. Они спасали людей».
Депутат подчеркнул, что спасатели профессионально выполняли свою работу, несмотря на весь ужас происходящего. Среди них были и женщины.
«Меня пробирало до самой макушки, ведь та работа, которую они выполнили, позволит многим людям в этом году встретить Новый год, обнять своих близких и родных, порадоваться жизни», — отметил Алексей Свалов.
Депутат вручил памятные знаки «За Доброе сердце» вместе с главой Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым. Награды разработаны совместно с компанией «Сима-Ленд».
«МК-Урал» ранее писал, что в Свердловской области появились новые медицинские классы. Теперь ученики школы № 4 в Верхней Пышме и школы № 3 в Кировграде будут углубленно изучать биологию, химию, основы медицинской помощи.
В учебной программе школьников запланированы научно-практические конференции, профильные занятия на базе медицинских учреждений, лекции и семинары от преподавателей больниц и практикующих врачей.