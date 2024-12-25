Наградили спасателей, достававших людей при обрушении дома в Нижнем Тагиле

«Сегодня, вручая эти знаки и пожимая руки спасателей, я старался найти слова, которые хоть немного смогли бы отразить благодарность за их сложную и нелегкую работу в те дни, — написал Алексей Свалов в телеграм-канале. — Знаете, эти люди, не считаясь с усталостью, погодными условиями и окружающей обстановкой, по-настоящему качественно исполняли свой долг. Они спасали людей».