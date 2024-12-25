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Ученый выразил сомнения насчет скорой очистки пляжей Анапы от мазута

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Научный руководитель Института водных проблем Виктор Данилов-Данильян выразил сомнение, что последствия от загрязнения побережья Черного моря мазутом в районе Анапы уже не будут заметны к курортному сезону.

Источник: © РИА Новости

«Трудно сейчас сказать… Оптимисты говорят, что вообще с весны все будет в полном порядке, но очень большие сомнения возникают по этому поводу», — заявил Данилов-Данильян на пресс-конференции, говоря о сроках очистки пляжей Анапы.

По его словам, у экспертов пока недостаточно информации для вынесения каких-либо оценок.

Ранее руководитель лаборатории взаимодействия океана с водами суши и антропогенных процессов Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН Петр Завьялов заявил РИА Новости, что россиянам не стоит спешить с отменой поездки в Анапу летом, экосистема должна восстановиться к этому времени.

В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива.

В среду на Кубани был введен краевой режим ЧС из-за продолжающихся выбросов нефтепродуктов на берег Анапы и Темрюкского района. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.

экология