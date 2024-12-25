Пожары в Башкирии унесли жизни 13 детей и 200 взрослых

В Башкирии по состоянию на 25 декабря за год произошло 9249 техногенных пожаров. В прошлом году был 10 541, то есть, на 12,2% меньше. Такие данные озвучило МЧС республики.
В результате произошедших ЧП погибли 213 человек (за аналогичный период 2023-го — 236, −9,7%), среди которых 13 детей (5, +160%). Травмы получили 234 человека (229, +2,2%), удалось спасти — 1317 (1125, +17,1%).
Представители МЧС назвали причины пожаров, в которых погибли дети в этом году:
— нарушение правил устройства и эксплуатации электрического оборудования — умерли 10 детей (77% от общего количества);
— неосторожное обращение с огнем — 2 (15%);
— нарушение правил устройства и эксплуатации печей — 1 (8%).
В основном такие ЧП возникали в жилых домах. Среди 13 погибших детей — 10 дошколят (77%) и три младшеклассника (23%). Восемь детей погибли из-за невозможности принятия правильного решения в виду возраста (61%), а пятеро (39%) — потому что спали.
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