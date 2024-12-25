Трое Калининградцев отравились грибами, собранными в лесу

В Калининграде трое человек отравились грибами. Известно, что они ели рядовки. Об этом сообщает пресс-служба областного Управления Роспотребнадзора.
Выяснилось, что грибы семья собрала накануне в лесу.
«В пищу после варки использовались грибы рядовки. После семейного ужина, мать, дочь и зять почувствовали резкое ухудшение самочувствия, им потребовалась медицинская помощь», — прокомментировали санитарные врачи.
Рядовки растут группами или рядами, отсюда и название. Они делятся на съедобные, условно-съедобные и ядовитые. Рядовок десятки видов и в них очень легко запутаться, высок риск перепутать съедобный и ядовитый виды.
Отравившихся в больнице откачивают врачи.