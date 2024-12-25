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Трое Калининградцев отравились грибами, собранными в лесу

Пострадавших спасают врачи.

Источник: РИА "Новости"

В Калининграде трое человек отравились грибами. Известно, что они ели рядовки. Об этом сообщает пресс-служба областного Управления Роспотребнадзора.

Выяснилось, что грибы семья собрала накануне в лесу.

«В пищу после варки использовались грибы рядовки. После семейного ужина, мать, дочь и зять почувствовали резкое ухудшение самочувствия, им потребовалась медицинская помощь», — прокомментировали санитарные врачи.

Рядовки растут группами или рядами, отсюда и название. Они делятся на съедобные, условно-съедобные и ядовитые. Рядовок десятки видов и в них очень легко запутаться, высок риск перепутать съедобный и ядовитый виды.

Отравившихся в больнице откачивают врачи.

несчастный случай